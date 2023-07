“Il Sogno Rossonero Continua”: ecco la campagna abbonamenti del Fiorenzuola calcio

Il Sogno Rossonero Continua in Serie C anche per la stagione 2023/2024. Per chi ama i colori rossoneri e non vuole perdersi nemmeno una partita di Campionato allo Stadio Comunale, il Fiorenzuola calcio mette a disposizione diverse tipologie d’abbonamento.

Abbonamenti Fiorenzuola calcio

Tribuna Centrale 300 euro (ridotti 250 euro per Over 65 e Donne)

Tribuna Laterale Coperta 190 euro (ridotti 150 euro per Over 65 e Donne)

Under 18 (Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2017) abbonamenti a 5 euro

* Over 65 – nati prima del 01/01/1959

Accesso gratuito ai Disabili con disabilità dal 75 al 100% (con certificato) e biglietto accompagnatore 1 euro

Info: segreteria@fiorenzuolacalcio.it

Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili presso la Sede di U.S. Fiorenzuola 1922 a partire da lunedì’ 24 luglio 2023, in Via Campo Sportivo, 1 a Fiorenzuola d’Arda (PC) in questi giorni/orari:

– da lunedì a venerdì – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (tranne nei giorni in cui si disputano gare)

RADIO SOUND, LA RADIO CHE RACCONTA IL FIORENZUOLA CALCIO