Serie A2 – Un nuovo volto in casa Assigeco Piacenza: in arrivo il giovane talento Filippo Gallo

A pochi giorni dalla firma di Michele Serpilli continuano le operazioni di mercato in casa Assigeco Piacenza, e in data odierna la società è orgogliosa di annunciare il raggiungimento dell’accordo con l’atleta Filippo Gallo. L’esterno classe 2004 arriva a Piacenza con un contratto annuale con opzione anche per la stagione 2024/25, ulteriore dimostrazione della volontà da parte della dirigenza di costruire un progetto guardando attentamente al futuro.

Gallo ha iniziato lo scorso campionato in A2 con la casacca della Vanoli Cremona, per poi concludere gli ultimi mesi di campionato in serie B a Orzinuovi e sfiorando la promozione sul campo (ottenuta in seguito al ripescaggio). Il talento del giovane atleta friulano è testimoniato anche dalle presenze collezionate nei settori giovanili della Nazionale Italiana. L’anno scorso ha infatti partecipato ai tornei europei Under18 e Under20, mentre questa estate ha potuto giovare del ritiro appena concluso con il GreenTeam di coach Edoardo Casalone.

Gallo si dice motivato e volenteroso

“Sono felicissimo della mia scelta, uno dei motivi principali per cui ho deciso di vestire la maglia dell’Assigeco è la convinzione che la società ha dimostrato nelle mie abilità. Ho notato grande interessamento nei miei confronti già durante le finali di Ferrara, dove coach Salieri e il direttore sportivo Pagani sono venuti a vedermi giocare con la maglia di Orzinuovi.

Abbiamo già parlato del progetto di squadra e credo si sposi benissimo con le mie caratteristiche, la squadra è abbastanza giovane e l’idea di pallacanestro è quella che piace anche a me. L’anno prossimo in A2 avremo un campionato di livello altissimo, per cui sono già molto motivato a fare bene. Inoltre non vedo l’ora di ritrovare Filoni, con cui ho appena finito l’esperienza con la Nazionale”.

Le parole di Salieri, coach dell’Assigeco Piacenza

“Filippo Gallo è sicuramente un ottimo prospetto. L’ho seguito personalmente alle finali di Ferrara e oltre al suo talento mi hanno colpito la personalità, la positività e l’atteggiamento che ha tenuto in campo e in panchina. È un ragazzo del 2004 che ha grandi margini di crescita, e vedo in lui la voglia e la determinazione per affermarsi. Ha una struttura importante e una mano molto educata, gioca da esterno e all’occorrenza può anche portare palla. Sono sicuro che per lui sarà un anno importante di crescita e definizione del ruolo misurandosi in un campionato estremamente selettivo come sarà la prossima A2”.

Tra i più entusiasti il direttore sportivo Alessandro Pagani

“Siamo felicissimi di poter annunciare la firma di Filippo Gallo, un giocatore che abbiamo seguito e cercato per gran parte dell’estate. Siamo contenti che abbia scelto il nostro progetto per il suo percorso di crescita, Filippo è un ragazzo giovanissimo ma è già uno dei migliori prospetti dell’intera nazione. Grazie alla sua versatilità è capace di ricoprire più ruoli nel pacchetto esterni, è dotato di un grandissimo talento offensivo e ha braccia lunghe che gli consentono di essere un fattore anche difensivamente.

Quest’anno Filippo ha avuto poco spazio con la Vanoli, poi in serie B a Orzinuovi ha giocato minuti importanti arrivando ad un passo dalla promozione sul campo. Sappiamo che il Campus e l’Assigeco saranno il giusto posto per crescere, e con coach Salieri e il suo staff siamo convinti che farà un ulteriore step in avanti come giocatore”.

