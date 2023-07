Calciomercato – Davide Gentile è un nuovo giocatore del Fiorenzuola calcio

Davide Gentile è un nuovo giocatore del Fiorenzuola calcio. Il difensore, classe 2003, arriva in prestito annuale dalla Fiorentina, società detentrice del suo cartellino.

La carriera

Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, Gentile è poi passato alla Fiorentina nella stagione 2020/2021, riuscendo a collezionare 60 presenze in Primavera 1 oltre che la vittoria di 2 Coppe Italia Primavera e 1 Supercoppa Italiana Primavera. Nel bagaglio di esperienza di Davide Gentile si annoverano anche 8 presenze tra Under 17 e Under 19 della Nazionale Italiana.

Nella stagione 2022/2023 Davide Gentile aveva iniziato la stagione in prestito alla Pro Vercelli in Serie C Girone A, subendo poi un infortunio ad ottobre 2022 che lo aveva fatto tornare nel girone di ritorno nella Primavera della Fiorentina, dove ha disputato un girone di ritorno da protagonista con 16 presenze.

Esterno basso destro alto 190 cm e di grande potenza, per Gentile l’inizio di una nuova avventura con la maglia U.S. Fiorenzuola, con tutta la società rossonera che gli rivolge il benvenuto in Val d’Arda.

RADIO SOUND, LA RADIO DOVE ASCOLTARE LE PARTITE DEL FIORENZUOLA CALCIO