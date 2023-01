Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio ospita la Pol. Riva nell’ultima giornata del girone d’andata

In attesa del recupero del dodicesimo turno contro la Moma Anderlini Modena che si terrà giovedì 26 gennaio alle ore 20, la Pallavolo San Giorgio chiuderà un ottimo girone d’andata ospitando la formazione mantovana della Pol. Riva di Suzzara, quart’ultima in classifica con 12 punti. Nel 2021/2022 è retrocessa in serie C ma ha acquisito il titolo sportivo del Medole.

Il roster mantovano allenato da Francesco Sgarbi e dal vice Simone Morari è formato dai liberi Nicole Vasu e Giulia Armineto, le schiacciatrici Chiara Marchesini, Emma Martinelli e Matilde Boso, le opposte Noemi Logbo e Giulia Bignardi, le centrali Giulia Spadaro e Sofia Rea, le alzatrici Chiara Saia ed Ilaria Ciampone, di recente il roster si è rinforzato con l’innesto di Alice Giugolati in uscita da Volta Mantovana (B1) e Veronica Lupinacci.

Prima del fischio d’inizio della gara il presidente Giuseppe Vincini consegnerà al dottor Alberto Tagliapietra, responsabile del progetto Atleti al tuo Fianco, una somma di denaro a sostegno delle iniziative dell’associazione da parte delle atlete, staff tecnico e dirigenti delle formazioni di serie B2, Under 16 ed Under 14.

Non ci sono precedenti tra le due formazioni. Appuntamento sabato 14 gennaio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport in viale Repubblica a San Giorgio Piacentino. Dirigeranno Luca Frazzoni e Jan Tawfik e l’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Obiettivo Volley.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 35, Cai Volley Stadium Mirandola 28, Arbor Interclays, Pall. San Giorgio, Davis 2C 22, Galaxy Volley Inzani 19, Giusto Spirito Rubiera 18, Fos Wimore Cvr 16, Moma Anderlini Modena, Rossetti Market Conad Alsenese 15, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.

Serie D

Questa sera, alle 21, la serie D, targato Volley SangioPode riprenderà il cammino in campionato con la prima giornata del girone di ritorno, giocando in trasferta sul campo della Pallavolo Reggiana.