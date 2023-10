Fumo dal garage e i proprietari chiamano i vigili del fuoco. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in via Pantalini. I proprietari hanno iniziato a estinguere le fiamme con un estintore, raggiunti poi dai vigili del fuoco che hanno definitivamente estinto il rogo. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, ma si tratterebbe di un cortocircuito. Sul posto anche i carabinieri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ancora da conteggiare i danni causati dl rogo.