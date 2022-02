Inchiesta appalti e autosilo di Piazzale Genova, il Pd: “Gli atti della convenzione sono della Giunta di Patrizia Barbieri”

“Autosilo di Piazzale Genova : gli atti della convenzione sono della Giunta di Patrizia Barbieri”. Lo sostiene il Pd in una nota che riceviamo e pubblichiamo. Il tema si innesta nell’inchiesta sugli appalti truccati che vede indagata anche l’ex assessore all’Urbanistica, Erika Opizzi.

Secondo le ipotesi accusatorie, l’imprenditore Nunzio Susino, considerato una figura centrale del sistema di appalti pilotati, avrebbe pagato il deputato piacentino di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, per convincere la collega di partito Opizzi a forzare la mano in merito a due pratiche interne al Comune di Piacenza. Opizzi, in una lettera affidata al suo avvocato Guido Gulieri, si era detta estranea ai fatti dichiarando di “non aver mai compiuto atti contrari al bene pubblico o che potessero inficiare il lavoro dell’Amministrazione”.

La nota del Pd

Cosa c’entra la delibera votata a larga maggioranza dal Consiglio Comunale che ha legittimamente autorizzato la realizzazione dell’edificio di via Genova con l’indagine per corruzione sulla gestione dell’ autosilo presente nello stesso immobile? Il tentativo della Sindaca Barbieri di confondere le acque sulle responsabilità politiche e amministrative relative a quella vicenda è davvero macroscopico: la Giunta Barbieri si insedia nel luglio 2017. Nel marzo 2017 venne approvata a larga maggioranza dal Consiglio comunale una variante urbanistica che nulla c’entra con i fatti oggetto di indagine. La delibera relativa alla convenzione per la gestione dell’auto parcheggio è del 2019, con l’attuale Amministrazione in carica già da due anni. Spiace vedere un cliché ripetuto più e più volte negli ultimi cinque anni volto a scaricare su altri le proprie responsabilità. L’ex Sindaco Dosi insieme al suo assessore Bisotti ha specificato in modo dettagliato il succedersi degli atti amministrativi con evidenza del fatto che quelli relativi alla gestione dell’autosilo sono firmati dalla Amministrazione di Patrizia Barbieri. Questa è la realtà scritta nei documenti, i dati di fatto che i cittadini meritano di sapere.