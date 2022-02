Nuova sede per CasaPound, sabato l’inaugurazione: “Sarà uno spazio sociale”

L’associazione culturale La Scure, sezione locale di CasaPound Italia, inaugurerà la nuova sede a partire dalle 18.30 di sabato 26 febbraio. Appuntamento in via Campi 38.

Si legge nella nota rilasciata dal movimento: “Dopo l’esperienza positiva lunga 4 anni in via X Giugno, la nostra comunità militante ha esigenza di allargarsi e crescere. Da qui la decisione di aprire una nuova sede, più grande e meglio predisposta ad ospitare le nostre attività. Da via X Giugno 31/A, La Scure si trasferisce in via Campi 38, trasversale di via Dante.”

“Politica, cultura, militanza, sport, impegno nel sociale – prosegue il comunicato – saranno i cardini della prosecuzione del nostro progetto. In questi tempi di decadenza etica e politica, unitamente ad una mancanza di ideologia e valori, la destra sociale ed identitaria può trovare una casa dalle solide mura, pronta ad accogliere quanti sono sfiduciati dalle vicissitudini sia locali che nazionali.”

“La nostra nuova sede, come fu quella vecchia – continua la nota – sarà uno spazio sociale volto alla attività per il rilancio della città. Continueremo nelle nostre attività solidali, come le collette alimentari per i cittadini piacentini più in difficoltà, sarà sede di conferenze culturali, dalla geopolitica alla storia della nostra Nazione, ma sarà anche luogo di ritrovo di ragazzi giovani, linfa vitale della nostra città. Vi aspettiamo, dunque, sabato sera a partire dalle 18.30.”