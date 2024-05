Presunta intossicazione alimentare, malesseri e svenimenti tra gli studenti dell’alberghiero: sul posto 118 e vigili del fuoco

Nausea, vomito, capogiri, dolori alla pancia e persino svenimenti. Una decina di studenti dell’istituto alberghiero Raineri Marcora sono finiti in ospedale a causa di una presunta intossicazione alimentare. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire del tutto ma pare che i ragazzi stessero preparando alcune pietanze che poi hanno assaggiato.

Dopo la consumazione dei piatti ecco subentrare i malesseri. Una decina in tutto gli alunni colpiti. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno preso in carico i giovani per poi condurli al pronto soccorso di Piacenza: nessuno si trova in gravi condizioni.

All’interno dell’istituto sono entrati anche i vigili del fuoco per verificare che l’intossicazione non avesse cause differenti rispetto al cibo: per sicurezza hanno areato i locali. Sul posto anche la polizia e i tecnici Ausl che hanno preso in consegna i cibi sospetti.