Elezioni comunali, Valentina Stragliati si candida alla guida di Castel San Giovanni

Valentina Stragliati, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura come Sindaco di Castel San Giovanni.

La nota del centrodestra che annuncia la candidatura ufficiale

Con una carriera di lungo corso dedicata alla politica e all’emancipazione delle fasce più vulnerabili della società, Stragliati si propone come una guida forte e determinata per rilanciare e rendere più sicura, più bella e attrattiva la città di Castel San Giovanni.

Con oltre 12 anni di esperienza come assessore del Comune di Castel San Giovanni, Vicepresidente della Provincia di Piacenza e Consigliere Regionale della Regione Emilia-Romagna, Valentina Stragliati ha dimostrato un impegno costante e una capacità di leadership senza eguali nel perseguire il benessere e lo sviluppo della nostra comunità.

Professionista affermata nel campo della psicologia e della psicoterapia, con oltre 15 anni di esperienza nella tutela dei minori, Stragliati porta con sé una profonda sensibilità alle esigenze delle famiglie e delle nuove generazioni, ponendole al centro del suo programma politico.

I capisaldi del programma di Valentina Stragliati sono incentrati sulla difesa e il potenziamento dei servizi sanitari locali, con particolare attenzione all’ospedale, sulla sicurezza dei cittadini, sul

sul miglioramento della viabilità, sul rilancio del commercio sia fisso che ambulante e sull’investimento nell’istruzione e nell’educazione. «Il mio impegno è quello di difendere a spada tratta gli interessi della nostra comunità e di lavorare instancabilmente per rendere Castel San Giovanni un luogo ancora migliore in cui vivere, lavorare e crescere le nuove generazioni, mettendo al centro le esigenze delle famiglie », ha dichiarato Valentina Stragliati.

«Ringrazio in primis la Lega, il mio partito, per la fiducia, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Sono onorata di rappresentare il centrodestra in questa importante sfida elettorale».

«Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, nell’ambito dell’unità del centrodestra, hanno individuato nel consigliere Valentina Stragliati il candidato sindaco della coalizione, con l’obiettivo di coinvolgere anche in questa tornata elettorale coloro che, da civici e indipendenti, ritengano convergere su questa proposta politico-amministrativa. Valentina Stragliati ha, infatti, in questi anni dato prova, nei diversi incarichi ricoperti, di serietà, preparazione e competenza, sempre essendosi impegnata per la crescita del comune di Castel San Giovanni ed evitare che lo stesso fosse defraudato, come in più occasioni si è tentato di fare, della struttura ospedaliera. Così pure è stato e sarà per l’obiettivo di dare al territorio castellano quella tangenziale da tempo dai suoi abitanti attesa» ha dichiarato l’On Tommaso Foti.

La candidatura di Valentina Stragliati è sostenuta dai principali partiti del Centrodestra, tra cui la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che condividono la sua visione e il suo impegno per il futuro di Castel San Giovanni.

Il segretario provinciale di Forza Italia Marcello Minari a nome del Partito , sostiene convintamente la candidatura a sindaco di Castel San Giovanni di Valentina Stragliati : «Ritengo che Valentina sia il miglior candidato che i partiti di centrodestra potessero esprimere, oltre, infatti, a vantare esperienza amministrativa locale, negli ultimi cinque anni ha maturato anche una importante esperienza come Consigliere Regionale, pertanto abbiamo ritenuto che intorno al suo nome si potesse raggiungere quella sintesi politica che stiamo cercando di perseguire in gran parte delle realtà provinciali che vanno al voto, ben consapevoli che oggi i partiti politici devono assumersi l’onere di governare, dialogando certamente con le componenti civiche, ma anche manifestandosi apertamente: il centrodestra unito è sicuramente il polo politico più stabile e compatto in campo e che, quindi può dare le maggiori garanzie ai cittadini».

Grande soddisfazione anche del capogruppo e segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan: «Sono davvero soddisfatto che tutto il centrodestra si sia riunito attorno alla nostra Valentina. Una figura che mette insieme competenza con capacità comunicativa e amministrativa. Puntare su di lei significa avere la certezza che il futuro di Castello sarà segnato da freschezza, dinamismo e cambiamento. Le sfide del futuro per tutto il nostro territorio ci impongono di proporre ai cittadini delle politiche che siano vicine loro e concrete. Valentina e la sua squadra, potranno quindi contare su un aiuto politico amministrativo e governativo a tutti i livelli istituzionali».