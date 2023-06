Irregolarità amministrative e sanitarie, licenze sospese a tre attività: barberia, bar e kebab.

Nella giornata di oggi, come stabilito in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia, insieme all’Ispettorato territoriale del lavoro, all’AUSL e alla Polizia Locale ha svolto un servizio coordinato “finalizzato a garantire la sicurezza alimentare della collettività, il rispetto della salute dei lavoratori dipendenti e più in generale il rispetto della specifica normativa di settore”.

I controlli hanno portato alla sospensione della licenza per tre attività commerciali (una barberia, un bar e un venditore di Kebab) della città. Per loro sono state inoltre elevate sanzioni per diverse migliaia di euro.

Le irregolarità riscontrate sono state le più svariate e riguardano diversi aspetti: mancanza del DVR, mancanza di SCIA, carenze igienico-sanitarie, mancanza della cartellonistica prevista.

Inoltre, sono stati sequestrati prodotti non riportanti l’etichettatura con lingua italiana che permetta dunque di rintracciarne la provenienza.

I servizi continueranno nelle prossime settimane al fine di garantire alla collettività l’accesso agli esercizi pubblici che devono garantire il rispetto della normativa di settore.