Judo – Thomas Sassi è cintura nera per meriti agonistici a 14 anni

Nel weekend si è tenuto al PalaFijlkam di Roma la finale Cadetti di Judo under18. Solo due atleti Piacentini della società Judo Shiai si sono qualificati.

Il piacentino Thomas Sassi (14enne) è salito sul podio conquistando la Medaglia di Bronzo e aggiudicandosi per Meriti Agonistici la Cintura Nera. L’altra atleta piacentina Francesca Trongone ha superato i primi due turni ma è stata fermata al terzo dopo un lungo incontro in cui le atlete si sono affrontate aspramente. Grande la soddisfazione della società che ha visto dapprima i suoi atleti qualificarsi per la Finale Nazionale e poi raggiungere il podio.