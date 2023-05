Judo – Thomas Sassi (Shiai Piacenza) quinto in Polonia

Sabato alla Bielsko Biala (Polonia), nella Cadet European Cup di Judo, Thomas Sassi (tesserato con la società Judo Shiai di Piacenza), è arrivato ad un soffio soltanto dalla medaglia nei 50 kg, segnando il miglior risultato Italiano della giornata.

Il percorso

Ottima giornata per il piacentino, iniziata con l’ippon sull’olandese Michel Guikema. Dopo la battuta d’arresto con il kazako Yerbolat Syzdyk, Thomas ha superato ancora il polacco Jakub Muniz Acosta e, per ippon, sia il tedesco Julius Glaser che lo svizzero Silvano Cori. Nella finale per la medaglia di bronzo, purtroppo, Sassi è stato superato dall’azero Mahammad Mamishov.

Ottima comunque la prova del nostro Campione. Gara di alto livello che ha visto circa 800 atleti partecipanti e 50 in categoria di 34 Nazioni.