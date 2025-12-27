Scherma – Irene Cecchet (Pettorelli) ottiene il pass per la seconda prova nazionale Giovani

Si chiude con un bel risultato il 2025 in pedana del Circolo della scherma “Pettorelli”, che brilla a Castel San Pietro Terme (Bologna) nella seconda prova regionale di qualificazione spada Cadetti e Giovani, che metteva in palio i pass per la seconda prova nazionale a Castellanza (dal 16 al 18 gennaio con in pedana anche gli Assoluti).

Irene Cecchet, spadista piacentina classe 2007

A conquistare la qualificazione per l’appuntamento è stata Irene Cecchet, spadista piacentina classe 2007 che ha chiuso negli ottavi di finale la propria cavalcata nel torneo Giovani (Under 20) concluso al quattordicesimo posto, l’ultimo utile per la qualificazione. Per lei, una missione che era già riuscita per la prima prova nazionale di Roma e che sulle pedane bolognesi è iniziata con un buon girone di qualificazione (4 vittorie e 2 sconfitte), approdando poi al tabellone di eliminazione diretta e saltando di diritto il primo turno. Nei trentaduesimi, è arrivato il 15-10 contro la forlivese Matilde Palmieri, mentre nei sedicesimi la Cecchet ha sconfitto 15-6 la bolognese Giada Morgante prima di alzare bandiera bianca negli ottavi contro la testa di serie numero 2, la ravennate Anna Casamenti (7-15).

Irene, dunque, approderà alla prova nazionale dove sono già qualificati (in virtù della prima e seconda posizione nel ranking nazionale Cadetti) Andrea Bossalini e Valentino Monaco. La missione, invece, non è riuscita nei Giovani a Camilla Parenti (trentesima) e a Edoardo Franchi (diciottesimo) nel torneo maschile dove ha maturato esperienza Luca Gasparini, al pari di Andrea Ponzini, Stefano Tosca, Leonardo Zilocchi a fianco dello stesso Franchi (ventesimo) nei Cadetti, con Flavia Gandelli e Benedetta Danese in gara nelle Cadette. La spedizione del Pettorelli è stata guidata dai maestri Albert Tena e Francesco Monaco.

