Kickboxing – Davide Colla (Yama Arashi) allenatore azzurro Cadetti-Juniores di Pointfighting

Prestigioso incarico per Davide Colla, pluricampione piacentino di kickboxing che è stato nominato allenatore delle squadre nazionali azzurre di Point Fighting Cadetti-Juniores. Già atleta e poi coach alla Yama Arashi, il classe 1995 (salito sul trono europeo e anche mondiale) è pronto ora a dedicarsi a trasmettere la sua grande esperienza ai massimi livelli alle promesse azzurre giovanili.

“Per noi questa prestigiosa nomina è un grandissimo motivo di orgoglio e alimenta una tradizione che aveva visto la nostra palestra protagonista anche in passato con la mia esperienza. Sono convinto che Davide sia nel ruolo giusto e possa fare molto bene, perché può coniugare due componenti che difficilmente si riscontrano insieme: la buona capacità di trasmettere agli altri le conoscenze e l’esperienza di un grandissimo campione”.

“Avevo già svolto questo ruolo da “supplente” agli Europei Juniores 2021 in Montenegro e ai Mondiali Cadetti-Juniores nel 2022 a Jesolo. Sono felicissimo, mi piace molto allenare i ragazzini; ritengo sia una grande responsabilità, ma allo stesso tempo un onore e un’emozione. Il ruolo degli allenatori in ambito giovanile è stato chiave nella mia carriera da atleta”.

“Il ruolo di coach mi sta regalando molte più emozioni di quanto pensassi; sono diverse dal combattere in prima persona, ma ugualmente molto forti. Mi soddisfa vedere la crescita dei ragazzi, i loro miglioramenti; inizialmente, non sapevo se fossi stato all’altezza del ruolo vista l’eredità di chi mi ha preceduto, il maestro Gianfranco Rizzi alla Yama Arashi e i vari allenatori della nazionale italiana. Cerco di dare tutto me stesso e penso di essere sulla strada giusta provando sempre a migliorare”.