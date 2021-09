L’ultimo saluto a Kristopher alla chiesa di San Lazzaro, bandiere a mezz’asta all’istituto Colombini

Si terranno domani, mercoledì 22 settembre, i funerali di Kristopher Dixon, il 18enne deceduto nel tragico incidente avvenuto venerdì scorso a Roma. Le esequie saranno officiate dalla parrocchia di San Lazzaro ma la cerimonia sarà celebrata all’interno del parco tra la chiesa e la scuola materna: considerato il vasto cordoglio suscitato dalla notizia, infatti, ci si attende un’ampia partecipazione e in questo sarà possibile accogliere tutti i presenti rispettando le norme di sicurezza.

Kristopher, figlio di Katia Tarasconi, storico esponente del Pd locale e regionale, stava viaggiando in sella a uno scooter tra le vie della Capitale quando per sbaglio avrebbe imboccato la corsia riservata ai tram. Nell’impatto il 18enne è morto sul colpo, mentre l’amico che viaggiava insieme a lui è ancora ricoverato in gravi condizioni.

La polizia locale sta cercando di ricostruire con maggiore precisione possibile la dinamica dello schianto e nelle scorse ore è stata eseguita l’autopsia sul corpo del giovane.

Questa mattina la scuola Colombini, che Kristopher frequentava, era listata a lutto con le bandiere a mezz’asta.