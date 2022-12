Proseguono gli appuntamenti natalizi al Mercato Coperto di Campagna Amica, il 18 dicembre in diretta su Radio Sound: “Master Kids Italia”.

Sono tante le iniziative legate al Natale, con le strenne contadine disponibili in tre formati e con nomi che richiamano la tradizione, vale a dire “T’al digh in piasintëin”,“La mé bella Piasëinsa” e “T’ho seimpar vurì bëin”, ma anche cesti personalizzabili, secondo le richieste, naturalmente con i prodotti e le eccellenze delle nostre terre presenti al Mercato.

Continua anche la “sfida” tra i produttori che consente a tutti i visitatori del Mercato Coperto di votare il banco che ritengono essere più natalizio: in palio per i votanti ci sono tre cesti di Natale, con l’estrazione finale che, alla luce del grande successo che l’iniziativa sta riscuotendo, è stata fissata per il 24 dicembre alle 10.

Tra le iniziative in calendario spiccano anche i menù contadini del fine settimana che per la cena di venerdì 16 e per i pranzi di sabato 17 e domenica 18 prevederanno risotto con la zucca, gnocchi ai quattro formaggi, pollo alla birra e un contorno di verdure al forno e patate fritte, preparati dal cuoco del Mercato. Telefonando al 335 5330455, è possibile prenotare il proprio tavolo oppure ordinare l’agribag per l’asporto.

Non solo buon cibo, ma anche cultura

Sabato mattina alle 10.30 il Mercato Coperto ospiterà la presentazione del volume “Olivicoltura di confine. Il ritorno degli olivi nelle colline piacentine” di Gianpaolo Bonomi, alla presenza dell’autore e di alcune delle prestigiose firme dei contributi dell’opera, in particolare del docente dell’Università Cattolica Ettore Capri e del giornalista Giorgio Lambri.

Nella mattinata di domenica 18 in diretta su Radio Sound è invece in programma il laboratorio di cucina per bambini di “Master Kids Italia” con i piccoli cuochi che si cimenteranno nella preparazione dei dolci di Natale. Ai più piccoli sarà rivolto anche l’evento di venerdì 23 dicembre quando a partire dalle 17.30 è previsto l’arrivo al Mercato Coperto di Campagna Amica di Babbo Natale che distribuirà doni e riceverà le letterine.

In occasione dell’apertura straordinaria del Mercato Coperto dalle 16 alle 21, mercoledì 14 era presente la cantina La Pagliara di Travo con le degustazioni gratuite e guidate dei suoi vini biologici in Area Enoteca a partire dalle 18.