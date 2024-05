Volley, Serie B1 – La visita alla capolista Imola chiuderà il campionato dell’Everest MioVolley

Ultimo atto di stagione per l’Everest MioVolley. Sabato a Imola (partita al via alle 18) chiuderà la sua terza avventura in serie B1 dopo quelle delle stagioni 2020/21 e 2021/22. Il quinto posto delle biancoblu non basterà a svolgere i playoff promozione che saranno invece appannaggio del Clai Imola. Capolista con otto punti di vantaggio su Garlasco e quindi certa di chiudere in vetta il girone C.

Nessun obiettivo ancora conquistabile dalle due formazioni che all’andata avevano animato il Palazzetto di Gossolengo. Il 20 gennaio scorso fu l’Everest ad imporsi per 3-1 riuscendo così a vendicare le due sconfitte precedenti patite con Mosaico Ravenna e Garlasco. Piuttosto emblematico constatare come da quel risultato sia iniziata la corsa delle romagnole capaci di lasciare indietro soltanto un punto nel 3-2 con Genova.

Dopo le celebrazioni a sorpresa dello scorso sabato quella di Imola rappresenterà ufficialmente l’ultima partita da giocatrice di Chiara Scarabelli. La capitana dell’Everest – la cui maglietta sarà ritirata a fine campionato – si prepara così a chiudere anche l’esperienza al MioVolley dove era tornata al volley giocato nella stagione 2013/14 in una lunga cavalcata dalla Prima Divisione alla terza serie nazionale femminile.