Ladri all’Irish Pub di via San Siro, spariscono i contanti del fondo cassa e alcune bottiglie. Ennesimo locale colpito in pochi giorni

Ladri in azione all’Irish Pub di via San Siro. I malviventi hanno colpito lo storico locale piacentino nella notte tra lunedì e martedì: hanno utilizzato attrezzi da scasso per penetrare all’interno e hanno sottratto contanti dal fondo cassa, alcune centinaia di euro, più alcune bottiglie di alcolici.

Nei giorni scorsi ladri hanno preso di mira anche altri locali. In particolare la notte della vigilia di Natale ignoti hanno colpito un locale in viale Dante, uno in via Ricci Oddi, un ristorante in via Perinetti.

In tutti i casi i ladri hanno scassinato la porta d’ingresso con attrezzi da scasso e hanno puntato al fondo cassa. E’ ancora presto per trarre conclusioni ma considerato il modus operandi non è da escludere che possa trattarsi degli stessi autori. Indagini sono in corso.