Confermata per giovedì 4 gennaio, alle 18, la visita guidata alla mostra in corso al PalabancaEventi di via Mazzini Piccio, l’eccentrico geniale (dedicata a Giovanni Carnovali a 150 anni dalla morte) con la direttrice della Ricci Oddi Lucia Pini. La Galleria d’Arte Moderna e la Banca di Piacenza hanno programmato altri due appuntamenti: giovedì 11 e giovedì 18, sempre alle 18.

La prenotazione è obbligatoria fino al raggiungimento dei posti disponibili (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17).

Mostra Piccio, 4 gennaio visita guidata

La mostra – che sta riscuotendo grande interesse – è un progetto congiunto Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi e Banca di Piacenza in collaborazione con METS Percorsi d’Arte, associazione attiva nella valorizzazione della pittura italiana dell’Ottocento, che ha contributo con il prestito di un importante nucleo d’opere. Diretta dalla dott. Pini e coordinata per la Banca da Roberto Tagliaferri, si avvale della curatela scientifica di Niccolò D’Agati ed è corredata da un agile catalogo con testi dello stesso D’Agati, di Valeria Poli e Silvia Capponi. Corrado Anselmi, Milano firma il progetto dell’allestimento mentre Carlo Ponzini, Piacenza è autore dell’immagine coordinata e della grafica in mostra. Sponsor tecnico Ciaccio Broker, Milano. L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Piacenza, rientra nell’ambito del progetto Rete Cultura Piacenza.

“PICCIO, L’ECCENTRICO GENIALE” – ORARI E BIGLIETTI

PalabancaEventi: via Mazzini 14 – Piacenza

Aperto: martedì – venerdì, 16:00 – 19:00; sabato – domenica, 10:30 – 13:00, 16:00 – 19:00

Chiuso: tutti i lunedì

Ingresso gratuito

Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi: via San Siro 13 – Piacenza

Aperto: martedì – domenica, 9:30 – 13:00; venerdì – domenica, 15:00 – 18:00

Chiuso: tutti i lunedì

Ingresso: intero 9 €; ridotto 5 €

Ingresso gratuito per i Soci della Banca di Piacenza, presentando la Tessera Socio

Ingresso ridotto per i clienti della Banca di Piacenza, presentando il biglietto della mostra rilasciato al PalabancaEventi.

Info: Banca di Piacenza: 0523 542357 – www.bancadipiacenza.it

Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi: 0523 320742 – www.riccioddi.it