L'Associazione Volontari Trasporti Cadeo (A.V.T.C.) è stata la protagonista della terza puntata di "Volontariato in Onda" su Radio Sound.

Siamo una organizzazione non lucrativa di utilità sociale – spiega il neo Presidente Francesco Grandini – ci occupiamo di trasporti per anziani e disabili in provincia di Piacenza, ma anche fuori dal nostro territorio. In particolare provvediamo al trasporto di pazienti bisognosi ad esempio di cure o visite mediche presso la destinazione prevista. E’ importante occuparsi di queste persone rimaste sole che spesso non sanno come raggiungere le sedi ambulatoriali. In questo periodo, tra le altre cose, stiamo accompagnando i cittadini a fare la vaccinazione anti Covid”.

Da poco c’è un nuovo direttivo che sostituisce il precedente per portare avanti un progetto molto importante per il territorio

“Durante il periodo di pandemia qualcuno dei volontari ha riportato le chiavi dei mezzi perché impossibilitato a proseguire. Noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso comunque di andare avanti proprio pensando all’utilità del progetto, fondamentale per diverse persone. Inoltre restiamo comunque disponibili per prestare aiuto negli spostamenti a chiunque ne avesse necessità. Un servizio a Cadeo che non si trova in molte altre realtà”.

Quanti mezzi avete?

“Disponiamo di cinque automezzi accessoriati per il trasporto di disabili. In particolare due sono attrezzati con il sollevatore per le carrozzine. Tutti i veicoli a fine servizio vengono sanificati come da normative anti Covid“.

Cosa ti ha spinto a far parte di questa avventura così gratificante?

“Ci sono molti anziani che sono soli, a volte anche se hanno i parenti. Queste cose toccano dentro e fanno capire quanto possa essere fondamentale anche un semplice trasporto. In media facciamo 77mila km all’anno”.

Ci sono novità con l’arrivo del nuovo direttivo?

“Si. A inizio 2021 si è deciso di acquistare la sede dell’A.V.T.C. sulla via Emilia a Roveleto di Cadeo e fungerà da ufficio. Sabato 19 giugno è prevista l’inaugurazione di questo stabile. Poi sarà aperta quasi tutte le mattine per gli utenti che vorranno prenotare i trasporti”.

A.V.T.C. via Emilia 86

cell.3281714540

mail: cadeo.avtc@gmail.com

