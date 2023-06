Volley, Serie B2 – Greta Galelli guiderà la seconda linea della Pallavolo San Giorgio nel prossimo campionato

Il giovanissimo libero, cresciuto nelle giovanili della Pallavolo San Giorgio, amministrerà la difesa giallobiancoblù anche per la stagione 2023/2024

La società Pallavolo Sangiorgio comunica con estremo piacere di aver rinnovato l’accordo con Greta Galelli per la prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2, il quinto consecutivo della formazione piacentina del presidente Giuseppe Vincini. Dopo le conferme dell’opposta Chiara Tonini e della centrale Valentina Zoppi, il roster affidate alle cure di coach Matteo Capra sta prendendo sempre più forma.

Piacentina di San Polo, diciannove anni il prossimo 10 dicembre, Greta Galelli. Alta 172 centimetri, nelle ultime stagioni ha giocato sia in serie D sia in B2 venendo poi promossa libero titolare nella seconda parte della stagione 2020/2021 ha mostrato una crescita esponenziale sia tecnica sia caratteriale, diventando un punto di riferimento in campo per le compagne. Nella stagione scorsa ha dato un importantissimo contributo al raggiungimento del secondo posto in regular season ed alla conquista dei play off promozione, culminate con il triangolare finale per il salto in serie B1.

Roster della Pallavolo San Giorgio

Opposta: Chiara Tonini (confermata).Centrali: Valentina Zoppi (confermata). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DI PIACENZA