Alessio, morto a 18 anni nello schianto di Pontenure: denunciato il conducente dell’auto

Tragico incidente di Pontenure, denunciato per omicidio stradale l’uomo alla guida dell’auto contro cui si è schiantata la moto di Alessio Saponaro. Si tratta di un uomo di 47 anni, residente in provincia di Parma. L’uomo era alla guida di una Volkswagen Golf: lo scontro fatale si è verificato in prossimità di una curva lungo la Provinciale di Muradolo.

La vittima, 18 anni, era residente a San Pietro in Cerro. Insieme a lui, in sella alla stessa moto, viaggiava un’amica di 17 anni, attualmente ricoverata all’ospedale di Parma in gravi condizioni.

I carabinieri di Pontenure si stanno occupando delle indagini del caso. Il 47enne è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue: i militari sono in attesa di conoscere i risultati.