Lucio Rossi e Alex Braga: “Scienza e arte? Due aspetti dell’umano entrambi indispensabili” – AUDIO

Cosa unisce la scienza e l’arte? Il desiderio della scoperta, di capire ciò che ci appare ancora ignoto. Tanto gli scienziati quanto gli artisti sono infatti esploratori. Compiono viaggi, non sapendo sempre esattamente cosa stiano cercando, ma convinti ogni volta che ci sia qualcosa da scoprire. Non esiste né scienza né arte senza la capacità di meraviglia di cui deve disporre chi ricerca. Ma non ogni scoperta genera poi, automaticamente, altrettanta meraviglia o impatto sociale se non è accompagnata da una corretta ed efficace divulgazione.

Lucio Rossi, tra i più grandi fisici viventi e uno dei padri del bosone di Higgs, e Alex Braga, tra i musicisti internazionali più affermati nell’usare l’intelligenza artificiale, hanno dialogato di frontiere della scoperta, di come portare i risultati della ricerca scientifica e artistica al pubblico, e in definitiva di come farne uno strumento per assicurare un migliore funzionamento della nostra democrazia.

La scienza e l’arte devono e possono andare a braccetto?

“Certo, d’altra parte la cultura cos’è? Lo sforzo di capire noi stessi. Scienza e arte sono due punti di vista diversi: possiamo guardare la stessa valle da due punti di vista diversi e scorgere cose diverse, aspetti diversi, ma è la stessa valle. Quindi noi cerchiamo di scoprire il reale, di carpire il reale, di immergersi in modo diverso. Quindi non solo vanno insieme, ma sono veramente aspetti dell’umano. L’umano è uno ma ha tanti aspetti, come un diamante ha tante sfaccettature. La scienza è una sfaccettatura, importantissima, ma se togliamo l’arte, la poesia, la musica, il diamante non brilla più”, commenta Rossi.

“L’intelligenza artificiale è semplicemente un nuovo strumento che abbiamo la fortuna di poter utilizzare, perché no. Nel ‘700 i grandi musicisti dell’epoca ebbero la fortuna di avere una nuova grandissima tecnologia, il pianoforte, e loro mica si sono posti tutte queste domande, hanno semplicemente detto ‘che bello’, io penso che adesso siamo all’alba di una rivoluzione molto simile”, ha detto Braga.