I vicini non lo vedono da alcuni giorni, 78enne trovato senza vita nella sua abitazione.

Non lo vedevano da troppo tempo e si sono insospettiti. Non rispondendo al citofono hanno chiamato i soccorsi. In effetti, purtroppo, lo hanno trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Si tratta di un uomo di 78 anni, i fatti sono accaduti in località Casaliggio, frazione di Gragnano Trebbiense.

I soccorsi del 118 sono intervenuti ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto per cause naturali. Sul posto sono comunque intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Secondo una prima analisi pare che il decesso del 78enne risalga ad almeno tre giorni fa.