Lussardi dopo Piacenza – Imolese: “Troppe occasioni sprecate” AUDIO

Il vice tecnico in ESCLUSIVA su RADIO SOUND dopo il pareggio senza reti tra Piacenza e Imolese: “Abbiamo creato tantissimo, sia nel primo tempo che con la nuova parità numerica, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto. Troppe occasioni sprecate”
Un’occasione persa. 3 partite in cui creiamo tantissimo, ma fatichiamo a finalizzare…
Anche quando ci siamo trovati in inferiorità numerica abbiamo creato un paio d’occasioni da rete. Poi è chiaro che se non fai gol non vinci le partite. Secondo me va dato merito anche loro portiere che ha fatto un paio di parate decisive. Noi dobbiamo sicuramente migliorare questo aspetto, altrimenti rischiamo di trovarci alla fine di partite che potevano essere vinte con due gol di scarto a leccarci le ferite, come oggi.
L’espulsione ha giocato un ruolo importante. Una doppia ammonizione pesante per un giocatore dell’esperienza di Sbardella…
La prima ammonizione è sacrosanta, ha commesso un fallo tattico per fermare una ripartenza. La seconda mi sembrava esagerata. Poi siamo andiamo sotto con i giocatori, ma devo dire che comunque abbiamo avuto le nostre occasioni anche in inferiorità.
Fatichiamo a palleggiare a centrocampo e trovare gol da centrocampisti.
La nostra idea è quella di giocare palla a terra. Oggi lo abbiamo fatto meglio di altre volte, anche se dobbiamo migliorare, la partita mi ha dato segnali positivi. Ci è mancata solo l’ultima parte