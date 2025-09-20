Lussardi dopo Piacenza – Imolese: “Troppe occasioni sprecate” AUDIO

Il vice tecnico in ESCLUSIVA su RADIO SOUND dopo il pareggio senza reti tra Piacenza e Imolese: “Abbiamo creato tantissimo, sia nel primo tempo che con la nuova parità numerica, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto. Troppe occasioni sprecate”

Un’occasione persa. 3 partite in cui creiamo tantissimo, ma fatichiamo a finalizzare…

Anche quando ci siamo trovati in inferiorità numerica abbiamo creato un paio d’occasioni da rete. Poi è chiaro che se non fai gol non vinci le partite. Secondo me va dato merito anche loro portiere che ha fatto un paio di parate decisive. Noi dobbiamo sicuramente migliorare questo aspetto, altrimenti rischiamo di trovarci alla fine di partite che potevano essere vinte con due gol di scarto a leccarci le ferite, come oggi.

L’espulsione ha giocato un ruolo importante. Una doppia ammonizione pesante per un giocatore dell’esperienza di Sbardella…

La prima ammonizione è sacrosanta, ha commesso un fallo tattico per fermare una ripartenza. La seconda mi sembrava esagerata. Poi siamo andiamo sotto con i giocatori, ma devo dire che comunque abbiamo avuto le nostre occasioni anche in inferiorità.

Fatichiamo a palleggiare a centrocampo e trovare gol da centrocampisti.

La nostra idea è quella di giocare palla a terra. Oggi lo abbiamo fatto meglio di altre volte, anche se dobbiamo migliorare, la partita mi ha dato segnali positivi. Ci è mancata solo l’ultima parte Un Piacenza “sprecone” non va oltre allo 0-0 con l’Imolese

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy