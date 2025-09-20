I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Imolese 0-0

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un gran peccato perché oltre ad essere una partita da vincere il Piacenza ha avuto anche tante occasioni per vincerla, ma quasi sempre i suoi errori di mira sono stati superiori agli interventi del loro portiere uno peraltro splendido. La sensazione che mi lascia per ora questa squadra è che fa una fatica clamorosa a segnare. Negli ultimi 135 minuti, ossia tutta questa partita ed il secondo tempo di Modena abbiamo segnato solo una rete avendo costruito più di una decina di occasioni e se allarghiamo anche alla prima di campionato questa squadra ha segnato solo una rete su azione.

Trombetta, che è in crescita di condizione, appare come un attaccante capace soprattutto di fare il pivot, distribuendo il gioco offensivo ma è meno finalizzatore. Mustacchio è giocatore capace di creare sempre occasioni, ma anche lui poco finalizzatore e quindi ti aspetti tanto da D’Agostino e soprattutto dai centrocampisti, che devono inserirsi per diventare pericolosi.

E la seconda sensazione è che deve più provare a palleggiare in mezzo al campo, visto che ha le qualità per farlo per salire in maniera più armonioso. Capisco perfettamente che la lentezza della difesa dell’Imolese si colpisce meglio ripartendo, ma sono del parere che con queste qualità è sempre meglio provare a fare la partita. Detto questo, il Piacenza ha avuto un numero di occasioni importanti, che di solito permettono ad una squadra di vincere e neanche di corto muso. La squadra è in chiara crescita si vede e finisce sempre molto meglio degli avversari, per cui aspettiamo la scintilla che possa accendere definitivamente il turbo della squadra. Peccato per l’espulsione di Sbardella, un giocatore della sua esperienza non deve mettersi in quelle condizioni lasciando i suoi compagni per mezz’ora in inferiorità numerica. Nel complesso bene tutti, mi ha sorpreso il cambio di Trombetta all’intervallo ma i fatti invece mi hanno fatto cambiare idea. Ora è necessario vincere a Rovato per approcciare al meglio il big match casalingo contro la Pistoiese.

I punti di vista di Amorini in formato video

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy