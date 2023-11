Il bimbo ha troppa fretta di nascere, mamma partorisce in casa assistita al telefono dal 118

Il piccolo Edoardo aveva troppa fretta di nascere e non ha atteso nemmeno l’arrivo degli operatori sanitari. Un’avventura finita nel migliore dei modi per una donna residente nei pressi di Pontenure. La madre era in casa quando si sono rotte le acque e così il marito ha subito chiamato il 118.

Ma proprio mentre l’uomo era al telefono con la centrale operativa, Edoardo ha deciso di nascere. A quel punto gli operatori del 118 della centrale Emilia Ovest di Parma hanno iniziato ad assistere la coppia fornendo indicazioni importanti su cosa fare, passo per passo.

All’arrivo, comunque tempestivo, degli operatori sanitari, il bimbo era già tra le braccia della madre. Bimbo e mamma sono stati trasportati all’ospedale, le loro condizioni di salute sono ottime.