Ponte San Pietro-Piacenza: trasferta vietata per i tifosi biancorossi

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive e la prefettura di Bergamo hanno deciso per lo stop alla vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Piacenza in vista di Ponte San Pietro-Piacenza calcio. Una decisione che arriva dopo i fatti accaduti mercoledì scorso a Legnano.

Il comunicato del club

Il Piacenza informa che la Questura di Bergamo ha vietato la vendita di biglietti ai residenti a Piacenza e provincia in vista della gara tra Ponte San Pietro e Piacenza in programma per domenica 12.11.2023 alle 14,30.

Iniziativa solidale

Il Piacenza è lieto di presentare “Novembre solidale”; il club biancorosso, in collaborazione con la società Audax Calcio Libertas e con le associazioni Atleti al tuo fianco, Alzheimer Odv Piacenza e Oltre l’autismo, organizzerà 3 quadrangolari (uno per ogni domenica di Novembre) in cui i ragazzi dell’Under 14 del Piacenza sfideranno l’Audax Calcio Libertas e altri club della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare visibilità alle numerose associazioni benefiche del nostro territorio che, ogni giorno, lavorano per garantire aiuto, accoglienza e solidarietà a chiunque ne abbia bisogno.