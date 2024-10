Mauro Coruzzi in arte Platinette ospite della cena benefica per l’Associazione ALICE il 10 ottobre a Rivergaro

Mauro Coruzzi in arte Platinette ospite della cena benefica per l’Associazione ALICE il 10 ottobre a Niviano di Rivergaro presso l’agriturismo Casa Nuova.

Il ricavato della serata, organizzata dell’Associazione per la lotta all’Ictus Cerebrale di Piacenza, sarà devoluto al reparto di neurologia di Piacenza.

La serata sarà utile anche per sensibilizzare i cittadini su quanto sia importante riconoscere i sintomi dell’Ictus e chiamare subito il 118, perché questo può salvare la vita.

Informazioni e prenotazioni

348 8701087 – 329 5933759 – 328 7651064.

A.L.I.Ce. Piacenza

L’organizzazione di volontariato A.L.I.CE. ONLUS, oggi presente capillarmente in tutte le regioni italiane, nasce ad Aosta nell’aprile 1997, per volontà e iniziativa del neurologo Dr. Giuseppe D’Alessandro, sensibile alle sofferenze provocate dall’ictus e alle conseguenze sull’ammalato e i suoi familiari. Nel 2004 viene fondata anche la Federazione A.L.I.CE. ITALIA Onlus, a cui aderiscono tutte le Associazioni Regionali, che a loro volta rappresentano numerosissime realtà A.L.I.CE. territoriali (tra cui A.L.I.CE. Piacenza). Le Associazioni A.L.I.CE. Regionali, pur autonome e indipendenti nelle loro attività, collaborano al raggiungimento di comuni obiettivi a livello nazionale.

Oltre all’acronimo e al logo, tutte hanno in comune lo stesso scopo, quello di migliorare la qualità della vita delle persone colpite da ictus cerebrale, dei loro familiari e delle persone a rischio.

La sezione di Piacenza

Eì stata fondata nel 2005 e si occupa di fare prevenzione con iniziative in piazza di screening dei fattori di rischio (misurazione della pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, doppler TSA) e di fare informazione mediante conferenze e congressi.



Dal settembre 2012 inoltre, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Svep e con altre organizzazioni di volontariato socio-sanitarie, condivide la gestione di uno spazio nei locali di proprietà dell’AUSL in Via Giovanni Pallastrelli a Piacenza – che il Centro di Servizio per il Volontariato SVEP ha ottenuto in comodato d’uso gratuito da AUSL Piacenza per favorire attività di coordinamento delle associazioni in ambito sanitario – proponendo ai pazienti attività di mantenimento delle competenze e capacità residue con le finalità di:

offrire alle persone colpite da malattia un’occasione di socializzazione favorendo l’incontro tra

di loro e con i volontari delle associazioni, e sottraendoli così al rischio di isolamento e chiusura

nel contesto familiare;

potendo affidare a volontari le persone a cui quotidianamente dedicano le loro cure e offrendo

loro sostegno e informazioni adeguate per rapportarsi con le persone malate;

propria appannaggio del SSN (2 cicli annui).

Dati ictus Piacenza

L’ictus è la più frequente patologia neurologica con 250 primi episodi per 100.000 abitanti (il numero arriva a 350 se si considerano le recidive) e rappresenta la prima causa di disabilità dell’età adulta: a livello nazionale la mortalità per ictus è del 20% entro il primo anno dall’insorgenza e si stima che solo il 30% dei pazienti torni ad essere completamente indipendente.



Sul territorio piacentino, si verificano circa 550 casi di ictus all’anno e 330 di questi vengono ricoverati presso l’UOC di Neurologia di Piacenza dove, negli ultimi anni, vi sono stati importanti miglioramenti nella gestione della patologia e si è osservata una riduzione della mortalità intra-ospedaliera del 27%.

Riconoscere i sintomi