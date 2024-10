Raccolta indumenti Caritas, Zandonella (Lega): “Spostare i contenitori nei centri raccolta Iren”

A seguito di numerose segnalazioni di utilizzi non corretti dei contenitori della Caritas di raccolta degli indumenti usati e della recente decisione del Comune di Rottofreno di spostarli nelle aree ecologiche, interviene il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella: “Ormai da troppo tempo in giro per la città si notano situazioni dove i contenitori di raccolta degli indumenti usati vengono letteralmente “depredati” da persone che non hanno il minimo rispetto delle donazioni effettuate dai cittadini che portano, appunto, indumenti che smettono di utilizzare”.

“Nei fatti si tratta di continui furti e di un peggioramento del decoro della città, visto che quello che viene scartato è poi lasciato a terra, con situazioni davvero indecorose e di scarse condizioni igienico-sanitarie”.

“E’ per questo – continua il consigliere del Carroccio – che ho depositato una interrogazione per spronare l’amministrazione ad intervenire sulla questione, imitando semplicemente quello che ha appena deciso il Comune di Rottofreno, ossia favorire lo spostamento di queste campane nei vari centri raccolta di Iren, in modo tale che cessino queste situazioni davvero indecorose”.