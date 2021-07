Mercanti di Qualità a Rivergaro l’11 luglio, il Sindaco Albasi: “Un ritorno importante in una data tradizionale per il paese” – AUDIO

Mercanti di Qualità a Rivergaro, domenica 11 luglio i 40 banchi dell’associazione sono pronti a presentare gli articoli di alto livello dedicati all’estate. L’evento avrà inizio alle ore 8 e terminerà alle ore 20. Non mancheranno proposte di costumi, abiti, calzature, accessori, intimo, biancheria, capi firmati e Made in Italy. Inoltre a Rivergaro si potranno trovare fiori e piante, oggettistica e specialità del territorio dal gusto unico.

“I Mercanti di Qualità – spiega il Sindaco Andrea Albasi – segnano un ritorno importante per noi. In particolare perché si tratta di una data tradizionale per il paese, la domenica successiva a Sant’Antonino, un appuntamento storico che l’anno scorso purtroppo non si era potuto fare. Quest’anno ci proviamo e lo facciamo attraverso i Mercanti di Qualità, una collaborazione a cui teniamo molto perché riescono sempre a garantire la qualità nelle cose che fanno“.

Quali sensazioni si provano al ritorno di quella che chiamiamo normalità?

“Una sensazione forte. Nel senso che ne abbiamo davvero bisogno tutti, il tessuto commerciale come la cittadinanza. Abbiamo voglia di rincontrarci perché per troppo tempo siamo stati isolati. Naturalmente le cose vanno fatte in sicurezza e sicuramente con i Mercanti di Qualità riusciremo a garantire tutti gli standard previsti, però è importante ripartire“.

Mercanti di Qualità a Rivergaro l’11 luglio, audio intervista al Sindaco Andrea Albasi

Informazioni sulla pagina facebook dei Mercanti di Qualità.