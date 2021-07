Ultime fatiche di regular season per l’U12 del Piacenza Baseball, impegnata a difendere il secondo posto nel girone alle spalle degli ormai imprendibili Crocetta Lions. Per il penultimo turno i biancorossi ospitano sabato al Montesissa (ore 17,30) il Poviglio, battuto all’andata. Il campionato terminerà sabato prossimo quando, ancora sul diamante di casa, il Piacenza affronterà i Crocetta Sharks Parma. Turno di riposo invece per l’U14 ormai sicura del primo posto nel girone.