Il candidato del Pd, Michele de Pascale, in visita a Piacenza

Visita di Michele de Pascale Il candidato alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna per il Centrosinistra e Civici, Michele de Pascale, dopo aver visitato le realtà della Val d’Arda, sara nuovamente nel piacentino mercoledì 6 novembre.

Questa sarà l’occasione per conoscere e approfondire le peculiarità e le problematiche della Val Trebbia. In particolare, dopo una serie di appuntamenti privati, alle ore 12:30 sarà a Bobbio (presso il bar Rolling Stone, in Piazza San Francessco 20) per incontrare i cittadini e gli elettori insieme a Pierluigi Bersani.

Alle ore 13:30, presso il ristorante Baciccia, in via Dionigi Carli 7 a Piacenza, incontrerà la stampa. Il presente è da considerarsi come invito.