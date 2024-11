Vasco Errani a Piacenza per Virginia Zilli il prossimo 8 novembre: “Sviluppo e solidarietà”

Quando lui era già presidente della Regione Emilia-Romagna, lei non era ancora nata. E oggi, anzi, venerdì 8 novembre, verrà a Piacenza per sostenere la sua candidatura all’assemblea regionale per il Pd.

Vasco Errani, presidente della Regione dal 1999 al 2014 – e poi senatore della Repubblica – sarà a Piacenza per sostenere Virginia Zilli venerdì 8 novembre, alle ore 21 al teatro Trieste 34 nell’omonima strada cittadina, per un’iniziativa dal titolo: “Emilia-Romagna al futuro, tra sviluppo e solidarietà”. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti.

“Sarà una giornata impegnativa ma densa di significati per me quella dell’8 novembre – spiega Zilli, la più giovane candidata del Pd in Regione – a pranzo l’iniziativa con Zan al Baciccia sui diritti sociali e civili, e la sera con il presidente Errani sullo sviluppo della regione: sento crescere l’entusiasmo attorno alle idee del programma e credo che queste ultime due settimane saranno fondamentali”.