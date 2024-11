“Con le radici nella terra”, appuntamento con Alleanza Verdi Sinistra

L’Emilia Romagna guarda al futuro, ma senza dimenticare le proprie radici. Mercoledì 6 novembre, alle ore 21:00, presso la Sala Circoscrizione 1 di Piacenza (Via G. Taverna 39), si terrà l’evento pubblico intitolato “Con le radici nella terra – Per sognare il futuro dell’Emilia Romagna”. L’incontro, promosso dalla coalizione Alleanza Verdi Sinistra, Europa Verde e Sinistra Italiana, sarà un momento di confronto aperto a tutti coloro che credono nella necessità di una regione più sostenibile e culturalmente attenta.

Unire ambiente e cultura per un futuro sostenibile

L’evento intende porre l’accento su un tema di crescente importanza: la sostenibilità ambientale e culturale. Ambiente e cultura sono ambiti imprescindibili e strettamente legati. La tutela della biodiversità, della qualità dell’aria, del suolo e delle acque non può essere considerata completa senza includere la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale che lo definisce. Ǫuesto patrimonio è fatto di elementi antropologici, storici e artistici che devono essere valorizzati insieme alla natura che li ospita.

“Crediamo che il futuro dell’Emilia Romagna e della provincia di Piacenza debba fondarsi sulla sostenibilità e sulla conservazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, di cui dobbiamo essere custodi”, sottolineano i promotori dell’evento.

Interventi di Vanda Campregher e Paolo Pantrini, candidati AVS alle elezioni regionali

Durante l’incontro, saranno presenti Vanda Campregher e Paolo Pantrini, candidati di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni regionali per la provincia di Piacenza. I due candidati dialogheranno con le realtà locali e le associazioni che vorranno intervenire, offrendo un’opportunità per confrontarsi su tematiche legate alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Una serata di confronto e idee

Durante l’incontro, verranno affrontate diverse tematiche legate alla politica ambientale e culturale della regione, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli nella costruzione di un modello di sviluppo che rispetti l’ambiente e valorizzi il territorio. Sarà l’occasione per discutere di proposte concrete per la tutela del paesaggio, il recupero delle aree verdi, la promozione delle tradizioni locali e la creazione di progetti culturali innovativi.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’importante opportunità per condividere idee, visioni e progetti che possano contribuire a rendere l’Emilia Romagna una regione modello, dove la qualità della vita si misura non solo in termini economici, ma anche attraverso la salute dell’ambiente e la ricchezza del patrimonio culturale.

Dettagli dell’evento

Data: Mercoledì 6 novembre 2024

Orario: 21:00

Luogo: Sala Circoscrizione 1, Via G. Taverna 39, Piacenza

L’evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini interessati.