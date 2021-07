Top ten tricolore per Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

A Chianciano Terme ottavo posto per la “panterina” torinese nel campionato italiano Allieve

Top ten tricolore per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink, protagonista ai campionati italiani giovanili su strada a Chianciano Terme (Siena). Nella categoria Allieve, ottavo posto per la “panterina” torinese Vittoria Grassi, in gara con la maglia del Piemonte e in evidenza negli sprint ristretti che mettevano in palio i piazzamenti a ridosso del podio. La maglia tricolore è andata alla lombarda Federica Venturelli (Cicli Fiorin), autrice di un arrivo in solitaria in quella che è stata anche la decima vittoria stagionale, mentre un duello ha assegnato l’argento alla romagnola Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) davanti alla piemontese Irene Cagnazzo (Alba Bra Langhe Roero).

Per il sodalizio piacentino, che vedeva sei Allieve in gara con i colori dell’Emilia Romagna, oltre alla soddisfazione per l’argento regionale, anche il buon guizzo in gara della parmense Sara Guidetti, protagonista di una fuga a quattro dopo una trentina di chilometri, salvo poi rimanere in coppia con la friulana Bianca Perusin e infine da sola fino al 46esimo chilometro, quando il gruppo ha riassorbito il coraggioso tentativo.

Campionato italiano su strada Allieve

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 79 chilometri 400 metri in 2 ore 32 minuti, media 31,342 chilometri orari

2° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) a 37 secondi

3° Irene Cagnazzo (Alba Bra Langhe Roero)

4° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service) a 59 secondi

5° Eleonora Davigo (Ciclistica Bordighera) a 1 minuto 2 secondi

6° Livielle Ongarato (Team 1971) a 1 minuto 5 secondi

7° Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme) a 2 minuti 7 secondi

8° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 2 minuti 10 secondi

9° Anita Baima (Cicli Fiorin)

10° Aurora Cappelletti (Officina Alberti Uc Val d’Illasi) a 2 minuti 12 secondi