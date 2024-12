Musei civici di Palazzo Farnese e il museo delle cere di Grazzano Visconti, al via la collaborazione

E’ stata presentata questa mattina nella cornice del Salone Pierluigi, la Convenzione triennale che sancisce la collaborazione tra i Musei Civici di Palazzo Farnese e il Museo delle Cere di Grazzano Visconti.

Come hanno spiegato l’assessore a Cultura e Turismo del Comune di Piacenza Christian Fiazza e Stefano Frontini, direttore della realtà valnurese, chi presenterà alla biglietteria di una delle due istituzioni il tagliando di ingresso dell’altra, avrà diritto a una tariffa agevolata: prezzo ridotto a 7 euro (anziché 10) per l’accesso a Palazzo Farnese, mentre al Museo delle Cere si entrerà pagando 4.50 euro per il biglietto intero singolo (anziché 6.50) e 12 euro (invece di 15) per il cumulativo familiare.

Un’intesa mirata a valorizzare il patrimonio artistico e l’attrattività turistica di Piacenza e Grazzano Visconti, che si pone – come hanno rimarcato Fiazza e Frontini – nell’ottica della sinergia e del fare squadra che costituisce la chiave strategica per la promozione del territorio.