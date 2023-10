Natale a Piacenza 2023, dal 25 novembre igloo, slitte, renne, Santa Klaus e il trenino gratuito

Preoseguono gli incontri organizzativi per definire il programma della nuova edizione di Natale a Piacenza 2023affidata alla ditta Mark co&co, cui è stata affidata la gestione del villaggio a tema in piazza Cavalli e delle iniziative di animazione del centro storico nel periodo delle festività.

Nella conferenza dei servizi tenutasi giovedì 26 ottobre a Palazzo Farnese sono emerse alcune delle novità che caratterizzerano il Natale a Piacenza 2023 .

Saranno 22, le tipiche casette destinate alle attività commerciali che richiameranno, nell’offerta dei propri prodotti, l’atmosfera natalizia, “con particolare attenzione – sottolinea Elena Donolato, amministratrice delegata dell’azienda padovana aggiudicatasi il bando – anche agli operatori del territorio”. Non mancheranno slitta e renne, le suggestioni polari di un igloo e, a fare gli onori di casa all’ombra di Palazzo Gotico, la dimora di Santa Klaus in persona, sempre presente nei fine settimana per scattare una foto ricordo.

Natale 2023 a Piacenza dal 25 novembre al 24 dicembre

“Il villaggio di Natale – anticipa l’assessore alla Valorizzazione Commerciale e Marketing Territoriale Simone Fornasari – sarà inaugurato il 25 novembre e ci accompagnerà fino al 24 dicembre tra attività coinvolgenti per le famiglie e novità che possano valorizzare la città agli occhi di residenti e visitatori. Tra queste un trenino gratuito che, in tutti i weekend, sarà fruibile per l’intera giornata, permettendo non solo ai più piccoli di vivere un’esperienza magica ma offrendosi anche come mezzo strategico di mobilità e connessione con le bellezze del nostro centro. A tal proposito stiamo definendo il percorso e studiando le fermate del trenino a ridosso dei principali punti di sosta delle vetture, per rendere sempre più accessibile il cuore della città”.



Promuovere la bellezza di una Piacenza vestita a festa

Tra qualche settimana la presentazione ufficiale degli eventi in calendario, “ma l’intento già dichiarato – chiosa Fornasari – è quello di promuovere la bellezza di una Piacenza vestita a festa, in cui le opportunità di divertimento, gli appuntamenti culturali, la qualità delle proposte commerciali e le iniziative di solidarietà si integrino con grande armonia, per rendere la città sempre più attrattiva e attraente”.