Nimbo, la piattaforma digitale per chi cerca e offre lavori occasionali: la rivoluzionaria idea di una startup piacentina – AUDIO

“Una soddisfazione per tutta Piacenza: sono piacentini che hanno una proposta che travalicherà i confini del nostro territorio”. Con queste parole Christian Fiazza, assessore al Marketing Territoriale, commenta la nascita di Nimbo, innovativa applicazione che promette di rappresentare una vera rivoluzione per quanto riguarda il mondo del lavoro.

Un’idea rivoluzionaria che nasce dall’idea di due piacentini, Matteo Bonfanti e dell’amico Alessandro Peveri, presentata questa mattina alla ex Chiesa del Carmine.

“Sicuramente il futuro è questo, dalla parte del lavoratore essere padroni del proprio tempo. Dalla parte del richiedente invece può rappresentare un aiuto, soprattutto per quelle persone che non hanno tempo o le nozioni per svolgere un lavoro. Senza dubbio garantisce un miglior equilibrio vita-lavoro, senza contare anche una fonte di reddito. Certo, non parliamo di uno stipendio pieno, però pensiamo a chi svolge un part-time o addirittura chi è disoccupato: per questa tipologia di persone si tratta di una importante fonte di guadagno”, spiega Alessandro Peveri.

COME FUNZIONA

“Abbiamo cercato di sviluppare un’app che fosse il più possibile intuitiva da utilizzare e che permettesse il dialogo con l’intelligenza artificiale in maniera trasparente. Un’esperienza in real time, veloce, che consente all’intelligenza artificiale di elaborare i dati senza attesa per l’utente”, commenta Marco Nee, sviluppatore dell’interfaccia mobile.

Ma per ottenere il miglior risultato possibile, Matteo e Alessandro hanno organizzato una vera e propria squadra di esperti in ogni settore necessario allo sviluppo dell’applicazione.

“Abbiamo sviluppato i processi di automazione dell’incontro domanda – offerta, tra chi cerca un servizio e chi lo offre. E’ un sistema molto semplice, un processo molto fluido, facile e gestibile, senza difficili passaggi tecnici e perdite di tempo. Inoltre è già in previsione un aggiornamento per questo autunno che porterà una grandissima novità nazionale, sarà la prima piattaforma ad avere un particolare automatismo che ancora non possiamo svelare perché sarà la prima in Italia”. Lo spiega Giulio Laurenzano, AD della società Spike Digitech, azienda che ha sviluppato tutti i processi di automazione software e di intelligenza artificiale per l’applicazione.

La grafica è stata affidata invece a Simone Roveda, grafico e illustratore: “Un progetto molto stimolante. Non solo si è trattato di studiare la parte grafica e il logo, ma abbiamo studiato anche illustrazioni che dessero ancora più identità al progetto”.

Nimbo avrà anche una importante utilità per l’amministrazione come conferma sempre l’assessore Fiazza: “Ci permettono di fotografare le esigenze lavorative di oggi e questa analisi della domanda – offerta ci potrà servire per impostare e programmare le proposte per il futuro”.

Nimbo: la community dei lavori occasionali

Il lavoro occasionale, finora, è sempre stato visto come una fase di passaggio quasi obbligata per studenti e disoccupati, in attesa di trovare un lavoro “definitivo”; Nimbo vuole invece puntare i riflettori sulle opportunità che il lavoro occasionale mette a disposizione di tutti.

I lavori occasionali aprono un orizzonte in più nel panorama lavorativo perché danno accesso a tante possibilità, come ad esempio un guadagno aggiuntivo, gestire in modo autonomo l’equilibrio vita-lavoro, fare rete come un tempo si faceva al bar di quartiere.

Nimbo, ideata dai piacentini Matteo Bonfanti e Alessandro Peveri, nasce proprio per semplificare e rendere accessibile a tutti la possibilità di lavorare in modo saltuario e autonomo, aiutando chi ha bisogno di trovare la persona giusta per svolgere un lavoro che non saprebbe portare a termine in autonomia.

Nimbo è la Community nata e pensata per chi cerca e offre lavoro occasionale. La piattaforma crea il match fra annunci di richiesta ed annunci di offerta di lavoro temporaneo usando algoritmi di intelligenza artificiale. Permette, inoltre, la creazione di annunci attraverso l’interazione con una chat intelligente e guidata.

La start-up si rivolge a due tipologie di utente:

• Il richiedente, colui che ha bisogno di un aiuto per svolgere una determinata mansione;

• Il lavoratore, colui che ha le capacita per svolgere una determinata mansione e tempo libero da dedicare.

Nimbo ha lanciato la versione beta, di test, della piattaforma su Piacenza, dove ha raccolto 300 utenti. A seguito della vittoria regionale del bando per start-up innovative POR- FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020, la piattaforma verrà lanciata in tutta Emilia-Romagna entro il 2022.

La tecnologia e il concept di Nimbo

La tecnologia di Nimbo è basata per fornire all’utente la massima semplicità di utilizzo, sviluppando un’App, da pochi giorni disponibile sugli store iOS e Android, e un sito-web dotati di ChatBot e intelligenza Artificiale.

Il ChatBot permette di creare un annuncio di un lavoro occasionale, attraverso una chat guidata, al fine migliorare l’interazione con l’utente, aumentando l’intuitività, la velocità e rendendo il processo di creazione dell’annuncio piacevole, abbattendo quel rapporto freddo e informale tipico dei servizi on-line.

L’intelligenza artificiale, con algoritmo proprietario, rende automatico l’abbinamento tra domanda e offerta di lavori occasionali, agendo in base a parametri affini per consigliare il matching più appropriato. A partire dalle fasi iniziali di sviluppo del progetto alcuni punti sono sempre stati imprescindibili:

• Sostenibilità: i data center di Nimbo rispettano l’ambiente e hanno un minimo impatto ambientale

• Inclusione sociale: Nimbo vuole diventare una Community aperta a tutti, evitando agli utenti qualunque forma di discriminazione in base al sesso, all’età e all’etnia.

• Semplicità: Nimbo nasce come strumento per facilitare la domanda e l’offerta di lavoro, semplificando ogni passaggio.

• Sviluppo: Nimbo vuole incoraggiare le prime esperienze lavorative dei giovani e la possibilità per tutti di ottenere indipendenza economica (prendiamo spunto dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile)

• Flessibilità: Ognuno è libero di gestire il proprio tempo e i propri impegni, evitando iter burocratici ingombranti.

Nimbo nasce per supportare la ripresa del territorio ricreando una rete di contatti di fiducia a supporto delle persone, con un focus sulle necessità delle categorie più colpite in questo momento storico:

• Neet (2.1 milioni, dati Istat)

• Disoccupati (2.3 milioni, dati Istat)

• Donne;

• Part-time involontario (2.7 milioni, dati Istat)

Il servizio mira a creare un circuito win-win tra domanda e offerta di lavoro, generando vantaggi per tutti gli attori coinvolti. La struttura innovativa della piattaforma permette agli utenti di customizzare la loro esperienza, e allo stesso tempo soddisfare i loro bisogni lavorativi e di ricerca di lavoratori.