Modello 730/2024: Novità e Semplificazioni per la Dichiarazione dei Redditi

Podcast realizzato dal commercialista Dott. Gianluigi Boselli con la collaborazione delle Ragioniere Michela Boico e Giulia Ghirardotti.

Nell’ambito delle novità fiscali per l’anno 2023, il modello 730 si presenta con importanti aggiornamenti che semplificano la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. Scopriamo insieme le principali novità e le implicazioni per i contribuenti.

Il modello 730, punto di riferimento per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, si presenta con alcune novità significative per l’anno 2023, che troveranno applicazione nel modello 730/2024.

Novità nel Modello 730/2024

Una delle principali novità riguarda la possibilità di presentare il modello 730 senza intermediari, anche nel caso in cui si abbia un datore di lavoro che funge da sostituto d’imposta. Questa possibilità consente ai contribuenti di gestire direttamente la propria dichiarazione dei redditi e il relativo rimborso o pagamento, stabilendo un rapporto diretto con l’Agenzia delle Entrate. “È una novità importante che semplifica il processo per i lavoratori dipendenti e pensionati”, sottolinea il dott. Gianluigi Boselli, commercialista.

Quadro RW e Quadro W

Una rilevante innovazione è rappresentata dall’introduzione del Quadro W nel modello unico. “Il Quadro W consente ai contribuenti di dichiarare investimenti e attività estere senza la necessità di presentare due dichiarazioni separate, come avveniva in passato”, spiega Michela Boico, collaboratrice e ragioniera. Questo significa che i lavoratori dipendenti e pensionati possono includere tali informazioni direttamente nel modello 730/2024, semplificando il processo di dichiarazione dei redditi.

Presentazione del Modello 730

La possibilità di presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione delle procedure fiscali per i contribuenti. “Questa opzione consente una gestione più diretta della dichiarazione dei redditi, eliminando l’intermediazione del datore di lavoro”, precisa Michela Boico. È importante sottolineare che, in caso di credito d’imposta, questo verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, mentre in caso di debito sarà necessario effettuare il versamento tramite modello F24.

Il modello 730/2024 si presenta con importanti novità che agevolano i contribuenti nella gestione della propria dichiarazione dei redditi. La possibilità di presentare il modello senza sostituto d’imposta e l’introduzione del Quadro W semplificano notevolmente le procedure, consentendo ai lavoratori dipendenti e pensionati di gestire direttamente la propria situazione fiscale.

Con queste novità, la dichiarazione dei redditi diventa più accessibile e trasparente per tutti i contribuenti, garantendo una maggiore autonomia nella gestione delle proprie finanze.

