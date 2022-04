Nuovo pulmino per l’associazione “Oltre l’autismo”: in piazza Cavalli l’iniziativa “Con una marcia in più”

La giunta comunale ha accolto la proposta di collaborazione da parte dell’associazione Oltre l’autismo riguardante la realizzazione dell’iniziativa “Con una marcia in più”, che si terrà sabato 9 aprile in piazza Cavalli. Nel corso della festa – rivolta a tutta la cittadinanza e legata alla Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’autismo – si terranno le esibizioni acrobatiche dell’associazione Parkour Piacenza, i giri in tandem con Diego del Tandem volante e poi a tutti i presenti saranno consegnati regali con un bellissimo pensiero, la distribuzione delle spugne realizzate dai ragazzi dell’associazione Oltre l’autismo.

Stamani in Municipio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, che è stata anche l’occasione per presentare alla cittadinanza il pulmino acquistato dall’associazione con le risorse messe a disposizione da alcune aziende locali e sponsor privati. Qualche minuto prima dell’inizio della conferenza infatti, il pulmino – guidato da Maria Grazia Ballerini, presidente della onlus Oltre l’Autismo, addobbato con palloncini azzurri e con a bordo i ragazzi dell’associazione – è giunto davanti a palazzo Mercanti, per essere festeggiato da tutti i presenti, tra i quali il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore ai Servizi sociali Federica Sgorbati.

Alla conferenza stampa erano inoltre presenti, per Unicredit, Gianluca Paulon, Area Manager Retail Parma e Piacenza ed Elisa Turchi, direttrice della filiale con sede in via Martiri della Resistenza. Unicredit ha infatti garantito il suo sostegno attraverso le risorse raccolte con le speciali carte di credito etiche che, grazie al loro particolare meccanismo e con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, alimentano il Fondo Carta Etica. Sono poi intervenuti il vicepresidente nazionale di Confapi Christian Camisa, Valentina Stragliati in rappresentanza del Rotary Club Valtidone, Alfredo Cerciello Chief Financial Officer di Nordmeccanica, per Tualba srl l’amministratore delegato Bernardo Sommariva e il direttore Sandro Zurla, Filippo Fumi titolare di Poliplast sas, per il Gruppo Gas Sales Energia Eliana Ticchi – che nell’occasione ha illustrato l’iniziativa #facciamosquadraxnatale in forza della quale l’azienda, su proposta sua e del collega Davide Confalonieri, ha finanziato il progetto -, nonché il vicepresidente dell’associazione Parkour Piacenza, Roberto Iamundo.