Open day dedicato all’emicrania, incontro pubblico martedì 31 gennaio

Martedì 31 gennaio l’Azienda Usl di Piacenza aderisce alla giornata di Open day dedicato all’Emicrania, promossa da Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Per l’occasione l’Azienda ha organizzato un incontro informativo che si terrà nella stessa giornata di martedì 31 gennaio alle 18 alla sala conferenze Ausl in via Anguissola 15 a Piacenza.

All’evento saranno presenti Donata Guidetti, direttore di Neurologia a Piacenza, e Nicoletta Corvi, assessore alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale del Comune di Piacenza.

Ad approfondire la tematica ci sarà Stefano Vollaro, neurologo responsabile dell’ambulatorio cefalea dell’Ausl di Piacenza, centro accreditato dall’Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee.

L’incontro è dedicato alla cittadinanza, ma con numero di posti limitati. Per partecipare è necessario scrivere una mail a eventi@ausl.pc.it indicando nome e cognome e numero di telefono.