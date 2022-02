Domani open day vaccinale per bambini tra 5 e 11 anni, libero accesso per le persone over 12

Come in tutta la Regione Emilia-Romagna, ogni sabato i centri vaccinali organizzano una giornata di Open day dedicata ai bambini della fascia 5-11(residenti o che abbiano scelto un medico di famiglia a Piacenza) che devono sottoporsi alla vaccinazione.

Sabato 12 febbraio saranno aperti:

– Piacenza Expo dalle ore 7.30 alle 13.30

– Castel San Giovanni dalle ore 14 alle 20.30

– Fiorenzuola dalle ore 7.30 alle 13.30

Si ricorda che, in queste sedute, i bambini con un appuntamento hanno precedenza rispetto a coloro che si presentano in libero accesso, anche rispetto alla disponibilità di vaccini nella giornata.

Libero accesso per le persone con più di 12 anni

Il libero accesso per le persone con più di 12 anni (residenti o che abbiano scelto un medico di famiglia a Piacenza) è consentito:

– sabato 12 febbraio dalle 14 alle 20.00 a Piacenza Expo

– sabato 12 febbraio dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 20.00 a Piacenza Arsenale

– sabato 12 febbraio dalle ore 7.30 alle 13.30 a Castel San Giovanni

– domenica 13 febbraio dalle 14 alle 20.00 a Piacenza Arsenale

Nelle sedute indicate è possibile sottoporsi sia alla prima dose sia alla dose booster.

Ambulatori di prossimità

Prosegue lo sforzo dell’Azienda, in raccordo con i medici di famiglia, per raggiungere le zone più lontane dalle attuali sedi di somministrazione e favorire la vaccinazione, soprattutto dei grandi anziani e dei soggetti fragili. Ecco i prossimi appuntamenti

– Borgonovo, Casa della Salute: venerdì 11febbraio, dalle 14.30 alle 18

– Travo, Sede della Pubblica Assistenza: domenica 13 febbraio, dalle 9 alle 13

– Morfasso, Sede della Continuità assistenziale: venerdì 18 febbraio, dalle 14.30 alle 18

Altre sedi in programmazione:

Ferriere, Nibbiano, Perino, Lugagnano, Vernasca e Agazzano

Inoltre, nei Comuni di Alseno, Caorso, Carpaneto, Gropparello, Monticelli, Podenzano, Pontenure, Ponte dell’Olio e Rivergaro sono in programma sedute di vaccinazione periodiche. Per aderire è necessario contattare il proprio medico di famiglia.

Prenotare un appuntamento

I cittadini che si devono ancora sottoporre alla vaccinazione possono prenotare un appuntamento. Qui le prime date disponibili per adulti e bambini.