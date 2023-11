Operaio morto a Niviano, trovato un coltello nei pressi dell’abitazione: ucciso dal collega al culmine di una lite?

Proseguono le indagini sulla morte di Paolo Troccola, l’operaio di 56 anni trovato morto nell’appartamento di Niviano, in via Monti, appartamento che l’uomo condivideva con altri due colleghi. I tre, operai per una ditta del Foggiano specializzata nella manutenzione delle strade, erano in trasferta a Piacenza per eseguire alcuni interventi. Essendo in trasferta, i tre condividevano quell’appartamento in affitto.

La sera del 9 novembre scorso, uno dei tre lavoratori era rientrato a casa trovando Troccola a terra in un lago di sangue, accanto a una porta a vetri distrutta. In casa, in quel momento, era presente il terzo collega, Emanuele Carella, 21 anni. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Matteo Centini, hanno iniziato subito le indagini e dopo un lungo interrogatorio, il 10 novembre hanno arrestato il 21enne che ora si trova in carcere. Il giovane è sospettato di aver ucciso Troccola al culmine di una lite.

Una lite che sarebbe scoppiata proprio la serata del 9 novembre. Uno scontro passato dalle parole ai fatti, al culmine del quale Carella avrebbe impugnato un coltello e avrebbe colpito il collega. Questa, per ora, è l’ipotesi più accreditata, maggiori informazioni però potrebbero emergere nelle prossime ore dagli interrogatori dei due colleghi di Troccola e soprattutto dall’autopsia che nei prossimi giorni sarà eseguita sul cadavere della vittima.

Cadavere sul quale gli inquirenti hanno trovato numerose ferite da taglio: alcune sono senza dubbio provocate dai frammenti di vetro della porta, ma altri potrebbero essere il frutto di coltellate inferte dal 21enne. Un coltello in effetti è stato rinvenuto nei pressi dell’abitazione. Nel frattempo anche il terzo collega, colui che ha effettuato il ritrovamento del corpo, risulta indagato per favoreggiamento.