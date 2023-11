Volley, Serie B – Semaforo rosso a Sassuolo per la Canottieri Ongina: passa la capolista Kerakoll

Semaforo rosso per la Canottieri Ongina, che dopo il turno di riposo riprende con una sconfitta il cammino in serie B maschile cedendo 3-1 a Sassuolo contro la capolista Kerakoll. Al PalaPaganelli, un ottimo inizio non è bastato ai gialloneri piacentini per tornare a casa con punti in tasca, perché i padroni di casa allenati da Pupo Dall’Olio hanno cambiato marcia e ribaltato la situazione fino al successo in quattro set.

Sulla sponda giallonera, il match ha visto il ritorno in campo dopo l’infortunio del capitano e centrale Beppe De Biasi (6 punti). Sabato alle 18 appuntamento al palazzetto di Monticelli per il derby piacentino contro la Gas Sales Volley, formazione giovanile del club di Superlega.

KERAKOLL SASSUOLO-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(14-25, 25-21, 25-17, 25-19)

KERAKOLL SASSUOLO: Lodi 2, Bigarelli 17, Sartoretti, Montesion 2, Giurati, Soli 11, Luppi (L), Serafini 1, Odorici 1, Mantovani 3, Anceschi 20, Degoli 6, Ugolini (L). N.e.: Marchesi. All.: Dall’Olio

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 2, Maretti 17, Bertuzzi 8, Malvestiti 17, Miglietta 3, De Biasi G. 6, Rosati (L), Vega, Ousse, De Biasi M., Di Tullio 4. N.e.: Tagliaferri, Sala (L). All.: Bruni