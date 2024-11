“Operazione Pig”, il volume di Albert De Bonnet presentato al PalabancaEventi il 14 novembre

Giovedì 14 novembre, alle 18, nuovo appuntamento culturale al PalabancaEventi di via Mazzini, dove verrà presentato il volume “Operazione Pig” (Europea Edizioni) di Albert De Bonnet (attualmente si occupa di analisi dei problemi legati al terrorismo, alla geopolitica e alla difesa dell’ecosistema, e collabora, tra l’altro, con il settimanale on line “Il Patto Sociale-Informazione Europa”. Inoltre ha vissuto molti anni tra Francia, Belgio e Italia, con diverse permanenze in Africa e ha incontrato, per via della sua attività, personaggi chiave della vita politica, economica e della sicurezza).

Operazione Pig

L’opera verrà illustrata dal saggista e giornalista Andrea Vento (esperto di temi relativi a sicurezza internazionale, conflitti in Medio Oriente ed Asia Centrale, relazioni transatlantiche, dialogo euromediterraneo e flussi migratori, oltre che in materie come la cooperazione e la promozione culturale) in dialogo con l’on. Cristiana Muscardini, analista politico e scrittrice.

In Operazione Pig fantasia e realtà si intrecciano: la sparizione di un uomo dei servizi italiani dà inizio a una serie di eventi, dall’Albania alla Corsica, dalla Francia al Belgio, fino in Cina. Un susseguirsi di colpi di scena, mentre il rischio di non arrivare in tempo rende sempre più incalzante l’azione dei personaggi e avvincente la narrazione.

Informazioni

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).