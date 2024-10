Carmine Parlato alla prima conferenza in biancorosso: “Ho scelto questa rosa perchè conosco il suo valore. Domenica serviranno grinta ed equilibrio”

Ha avuto pochissimi giorni per lavorare con la squadra. Carmine Parlato, uno degli allenatori più vincenti della serie D, è succeduto a Stefano Rossini dopo il pari senza reti in casa dell’ultima in classifica Progresso. Si tratta di un allenatore top per una rosa che rimane sulla carta di primo livello. Da domani inizierà il suo percorso sulla panchina biancorossa. Un percorso in salita poiché il divario dalla vetta è già di 7 punti.

“Con il Prato serviranno subito grinta ed equilibrio” Ha ribattuto l’allenatore ai microfoni di Radio Sound. Ancora non si sbilancia dal punto di vista tattico. “In settimana ho lavorato su un paio di situazioni, ma deciderò all’ultimo momento. Sto cercando di tessere il vestito migliore per le caratteristiche dei miei calciatori ed in funzione dei calciatori disponibili”

Le sensazioni sul gruppo

“Molto positive. I ragazzi si sono messi subito anima e corpo a disposizione per cercare di capire i miei meccanismi. So perfettamente che la rosa è di grande qualità, altrimenti non avrei accettato”