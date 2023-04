Via Manfredi, perde il controllo dell’auto e abbatte un cancello

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il cancello di un parcheggio, abbattendolo. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo, di circa 70 anni, stava viaggiando lungo via Manfredi a bordo di una Fiat Multipla quando, in prossimità della rotatoria che conduce in via Boselli, ha perso il controllo della vettura. Il conducente si è schiantato contro il cancello di delimitazione di un parcheggio abbattendone una parte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno disposto per l’uomo il trasporto al pronto soccorso di Piacenza.