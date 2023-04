Tir contro il guardrail in A1, conducente grave e traffico in tilt

Grave incidente e pesanti ripercussioni sul traffico in autostrada A1, direzione Bologna. Nel tratto tra il casello di Fiorenzuola e Fidenza, infatti, un tir ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail per poi terminare la propria corsa di traverso in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Nell’impatto il conducente del mezzo pesante ha riportato gravi lesioni. I sanitari hanno optato per il trasporto al pronto soccorso di Parma in eliambulanza.