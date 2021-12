Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile: Boffini trascina la Primavera, Under 15 al top

Nel fine settimana è arrivata la settima vittoria in otto gare di campionato per la Primavera 4 del Piacenza calcio che al “Gianni Rubini” ha battuto 2-1 San Marino grazie alla doppietta di Luca Boffini. Vince anche l’Under 15 di Bertolini che a Sesto San Giovanni si è imposta sui padroni di casa della Pro Sesto con il risultato di 0-2 con i goal di Curti e Velardi. Le ragazze dell’Under 17 femminile sono state sconfitte 1-2 dal Cesena, in goal Riva per la squadra di Imprezzabile. Infine vittoria per Mister Montagna e la sua Under 13 nella sfida con il Fiorenzuola.

PRIMAVERA 4

PIACENZA CALCIO – SAN MARINO 2-1

PIACENZA: Tortora, Cloralio (65’ Campanati), Ruiz, Villoni, Borsatti, Baia, Fedeli (65’ Russo), Boffini, Compaore (70’ Turra), Riva, Hrom (90’ Ghisoni). All. Tretter

SAN MARINO: Battistini, Severi, Pasolini, Dolcini, Casadei, Gianbalvo, Pasolini (88’ Lisi), Nucci (45’ Castellani), Gasperoni (75’ D’Addario), Lazzari, Ugolini (85’ Gatti). All. Cancelli.

MARCATORI: 28’ Boffini, 35’ Boffini, 60’ Lazzari.

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – CESENA 1-2

PIACENZA: Bellani, Facchini, Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bono, Bossi, Vallavanti, Riva, Chiesa, Zaini, Orsi, Ferrari, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati, Fornari, Napolitano. All. Imprezzabile

MARCATORI PIACENZA: Riva.

UNDER 15

PRO SESTO – PIACENZA CALCIO 0-2

PRO SESTO: Valerio, Buccino (56’ Cortivo), Gallo (56’ Sculli), Santi (43’ Murante), Galvan, Nenna, Ripamonti (43’ Perversi), Castagnolo, Kamal, Sironi, Leoni. All. Sacco

PIACENZA: Muzio, Serdani, Granata (65’ Parmesani), Maserati, Costantini (65’ Ciotola), Delmiglio, Curti, Rossi, Montebelli (44’ Riboni), Velardi (70’ Fichera), Macchitella (65’ Savoretti). All. Bertolini

UNDER 13

PIACENZA CALCIO – FIORENZUOLA 4-0 (risultato FIGC)

PIACENZA: Carrisi Ma., Polenghi, Quattrini, Freschi, Guzzaloni, Dellagiovanna, Caramatti, Granata, Chierici, Chiodaroli, Piacentini, Rusca, Carrisi Mi. All. Montagna